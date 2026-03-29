Иран атаковал алюминиевые предприятия в ОАЭ и Бахрейне
По алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне нанесены ракетно-дроновые удары, есть пострадавшие.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-дроновых ударов по двум алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне, передает BAQ.KZ.
Как следует из заявления иранской стороны, опубликованного агентством ISNA, целями стали объекты, связанные с военной и аэрокосмической сферой США в регионе. Под удар попали предприятие EMAL, входящее в состав Emirates Global Aluminium в ОАЭ, а также завод ALBA в Бахрейне.
В КСИР подчеркнули, что дальнейшие действия Ирана не будут ограничиваться принципом «око за око».
Ответ на угрозы со стороны противников больше не будет строиться по этому принципу и выйдет за его рамки, предусматривая более масштабные и разрушительные удары по военной и экономической инфраструктуре врагов, — говорится в заявлении.
По информации издания Коммерсантъ, обе компании подтвердили факт атак. В ALBA сообщили о двух пострадавших сотрудниках, сейчас проводится оценка ущерба.
В свою очередь на заводе Al Taweelah в ОАЭ, который также относится к Emirates Global Aluminium, заявили о повреждениях и нескольких раненых. При этом уточняется, что их жизни ничего не угрожает.
