Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетно-дроновых ударов по двум алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне, передает BAQ.KZ.

Как следует из заявления иранской стороны, опубликованного агентством ISNA, целями стали объекты, связанные с военной и аэрокосмической сферой США в регионе. Под удар попали предприятие EMAL, входящее в состав Emirates Global Aluminium в ОАЭ, а также завод ALBA в Бахрейне.

В КСИР подчеркнули, что дальнейшие действия Ирана не будут ограничиваться принципом «око за око».

Ответ на угрозы со стороны противников больше не будет строиться по этому принципу и выйдет за его рамки, предусматривая более масштабные и разрушительные удары по военной и экономической инфраструктуре врагов, — говорится в заявлении.

По информации издания Коммерсантъ, обе компании подтвердили факт атак. В ALBA сообщили о двух пострадавших сотрудниках, сейчас проводится оценка ущерба.

В свою очередь на заводе Al Taweelah в ОАЭ, который также относится к Emirates Global Aluminium, заявили о повреждениях и нескольких раненых. При этом уточняется, что их жизни ничего не угрожает.