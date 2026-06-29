Иран атаковал базы США в Заливе: Бахрейн созывает Совбез ООН

Ближний Восток балансирует на грани большой войны. Бахрейн жестко осудил массированную атаку Ирана, который обрушил на королевство баллистические ракеты и дроны-камикадзе, и официально потребовал экстренного созыва Совета Безопасности ООН. МИД Бахрейна уже назвал действия Тегерана «намеренной и системной агрессией», угрожающей всему арабскому миру.

Очередной виток эскалации вспыхнул после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал территории Бахрейна и Кувейта, где дислоцируются крупные военные базы США. В Бахрейне иранская ракета разнесла восьмиэтажный жилой дом в районе международного аэропорта Манамы (к счастью, обошлось без жертв), а ПВО Кувейта едва успевали перехватывать летящие на эмират баллистические цели.

Нападение стало местью Ирана за жесткие авианалеты американской авиации. Причиной этой «прокси-дуэли» между Вашингтоном и Тегераном стала битва за Ормузский пролив — ключевую артерию мирового экспорта нефти. ООН попыталась расширить безопасный маршрут для гражданских судов в обход жесткого контроля Ирана, на что Тегеран ответил ударами по танкерам и атаками на союзников США, пригрозив полностью разорвать любые мирные переговоры.

Теперь арабские монархии заявляют о готовности к коллективному ответу: в Бахрейне прямо подчеркнули, что нападение на одну страну Залива — это нападение на всех.