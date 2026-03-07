Иран атаковал нефтяной танкер "Prima" в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram, передает BAQ.KZ.

Согласно информации КСИР, танкер был атакован дроном после того, как якобы проигнорировал предупреждения ВМС о запрете движения и опасности в Ормузском проливе.