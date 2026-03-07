Иран атаковал дронoм нефтяной танкер в Ормузском проливе

нефтяной танкер под торговым названием Prima был атакован дроном.

Сегодня 2026, 14:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня 2026, 14:07
Сегодня 2026, 14:07
110
Фото: Report

Иран атаковал нефтяной танкер "Prima" в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном в Telegram, передает BAQ.KZ.

Согласно информации КСИР, танкер был атакован дроном после того, как якобы проигнорировал предупреждения ВМС о запрете движения и опасности в Ормузском проливе.

"Сегодня утром нефтяной танкер под торговым названием Prima был атакован дроном после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения ВМС КСИР о запрете движения и опасности Ормузского пролива", - говорится в заявлении.

Самое читаемое

Наверх