Иран и Оман обсуждают новый порядок прохода через Ормузский пролив

Иран и Оман ведут переговоры о создании нового механизма прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

Как сообщает Интерфакс, прежний порядок судоходства через пролив изменится.

«Условия и порядок прохода через Ормузский пролив не будут прежними, появится совершенно другой порядок», — отметил Багери, выступая на Международном форуме по безопасности в России.

Он также сообщил, что Тегеран и Маскат как прибрежные государства уже обсуждают параметры нового механизма прохождения через стратегически важный пролив.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом, а любые изменения в правилах судоходства в регионе вызывают повышенное внимание международного сообщества.