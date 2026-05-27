  • Главная
  • Новости
  • Иран и Оман обсуждают новый порядок прохода через Ормузский пролив

Иран и Оман обсуждают новый порядок прохода через Ормузский пролив

Любые изменения в правилах судоходства в регионе вызывают повышенное внимание международного сообщества.

Сегодня 2026, 15:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Reuters Сегодня 2026, 15:32
Сегодня 2026, 15:32
192
Фото: Reuters

Иран и Оман ведут переговоры о создании нового механизма прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

Как сообщает Интерфакс, прежний порядок судоходства через пролив изменится.

«Условия и порядок прохода через Ормузский пролив не будут прежними, появится совершенно другой порядок», — отметил Багери, выступая на Международном форуме по безопасности в России.

Он также сообщил, что Тегеран и Маскат как прибрежные государства уже обсуждают параметры нового механизма прохождения через стратегически важный пролив.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом, а любые изменения в правилах судоходства в регионе вызывают повышенное внимание международного сообщества.

Самое читаемое

Наверх