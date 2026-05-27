Иран и Оман обсуждают новый порядок прохода через Ормузский пролив
Любые изменения в правилах судоходства в регионе вызывают повышенное внимание международного сообщества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иран и Оман ведут переговоры о создании нового механизма прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.
Как сообщает Интерфакс, прежний порядок судоходства через пролив изменится.
«Условия и порядок прохода через Ормузский пролив не будут прежними, появится совершенно другой порядок», — отметил Багери, выступая на Международном форуме по безопасности в России.
Он также сообщил, что Тегеран и Маскат как прибрежные государства уже обсуждают параметры нового механизма прохождения через стратегически важный пролив.
Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом, а любые изменения в правилах судоходства в регионе вызывают повышенное внимание международного сообщества.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Астанчанка залезла на памятник в "Аллее писателей"
- 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Павлодара
- Казахстан и Россия могут вывести экономические отношения на новый уровень
- Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области