  • Главная
  • Новости
  • Иран и Оман согласовали порядок движения судов в Ормузском проливе

Иран и Оман согласовали порядок движения судов в Ормузском проливе

Тегеран и Маскат договорились об организации судоходного коридора и разделении морского трафика.

12 Ноября 2026, 08:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Al Jazeera 12 Ноября 2026, 08:09
12 Ноября 2026, 08:09
163
Фото: Al Jazeera

Иран и Оман достигли договорённости по вопросам организации судоходного коридора и разделения движения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам Галибафа, прежний статус Ормузского пролива, существовавший до войны, восстановлен не будет.

Он также отметил, что сохранение нового порядка судоходства входит в число семи условий, выдвинутых Ираном для урегулирования конфликта с США.

Самое читаемое

Наверх