Иран и Оман согласовали порядок движения судов в Ормузском проливе
Тегеран и Маскат договорились об организации судоходного коридора и разделении морского трафика.
12 Ноября 2026, 08:09
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12 Ноября 2026, 08:0912 Ноября 2026, 08:09
163Фото: Al Jazeera
Иран и Оман достигли договорённости по вопросам организации судоходного коридора и разделения движения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera.
По словам Галибафа, прежний статус Ормузского пролива, существовавший до войны, восстановлен не будет.
Он также отметил, что сохранение нового порядка судоходства входит в число семи условий, выдвинутых Ираном для урегулирования конфликта с США.
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