Иран и Оман возобновили переговоры по Ормузскому проливу

Иран сообщил о возобновлении переговоров с Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

До начала конфликта в феврале через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. С тех пор большая часть судоходства через этот маршрут была остановлена.

Иран и Оман уже несколько недель периодически обсуждают возможность восстановления безопасного движения судов. Во вторник стороны рассмотрели создание «совместного временного навигационного коридора» через пролив и договорились очистить его от мин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в Ормузском проливе уже обезврежены. При этом ситуация в районе пролива остается напряженной.

Во вторник нефтяной танкер был поражен неизвестным снарядом примерно в 17 километрах к северо-востоку от Аш-Шишаха в Омане, у входа в Ормузский пролив. По данным британской службы морской безопасности UKMTO, судно было выведено из строя.

Хотя активные боевые действия между США и Ираном в значительной степени стихли, переговоры о мирном соглашении пока не привели к результату, а проход судов через Ормузский пролив остается рискованным.

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На этой неделе Вашингтон также пригрозил санкциями странам, которые продолжат вести бизнес с Ираном. При этом немедленно вводить ограничения США пока не стали.

Тегеран назвал попытки Вашингтона изолировать иранскую экономику грубым нарушением закона и выразил уверенность, что многие государства не присоединятся к кампании давления.

На фоне этих событий цены на нефть снижаются второй день подряд – участники рынка пока не видят в новых американских санкционных угрозах достаточных оснований для роста котировок.

Одновременно США начинают возвращать сотрудников в некоторые дипломатические представительства на Ближнем Востоке, которые ранее были эвакуированы или переведены на сокращенный режим работы из-за конфликта с Ираном. По данным Reuters, это может указывать на то, что Вашингтон в ближайшей перспективе оценивает риск новой масштабной эскалации как более низкий.

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