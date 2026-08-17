Иран не намерен отказываться от стратегического потенциала Ормузского пролива

Иран намерен сохранить за собой стратегические возможности, связанные с Ормузским проливом. Об этом заявил командующий армией страны генерал-лейтенант Амир Хатами.

Tasnim сообщает, что, по словам Хатами, Ормузский пролив представляет собой важный геополитический ресурс для Ирана, поэтому возвращать его к прежнему состоянию Тегеран не намерен.

Генерал отметил, что президент США Дональд Трамп также рассматривает использование стратегического потенциала пролива в рамках своих политических расчетов.

Хатами заявил, что Иран заранее осознавал значение Ормузского пролива, однако без последнего вооруженного конфликта реализовать этот потенциал в нынешнем масштабе было бы невозможно.

Он также назвал Ормузский пролив одним из ключевых условий для выхода Ирана из войны.

По словам генерала, Тегеран по указанию Верховного лидера страны будет защищать этот стратегический инструмент всеми доступными силами.