Гутерриш призвал США и Иран вернуться к переговорам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и США как можно скорее возобновить переговоры и добиваться долгосрочного мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Заявление прозвучало на фоне истечения 18 августа 60-дневного срока, предусмотренного меморандумом о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Отвечая на вопрос журналистов о позиции генсека, Дюжаррик подчеркнул, что она остается неизменной.

«Его позиция остается прежней, и он заявляет об этом с самого начала: военного решения этого конфликта не существует», — сказал представитель ООН.

По его словам, Гутерриш призывает Иран и США как можно скорее вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мирного и устойчивого урегулирования и избежать дальнейших военных действий. Генсек ООН также призвал стороны снизить градус риторики на фоне обострения ситуации в последние дни.

Срок соглашения истек 18 августа

Согласно меморандуму о взаимопонимании от 17 июня, США и Иран договорились вести переговоры и попытаться достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней. Срок мог быть продлен при взаимном согласии сторон.

Ранее Тегеран заявлял о готовности к дипломатическому урегулированию при условии конструктивного подхода со стороны Вашингтона. В апреле представитель Ирана при ООН также говорил, что страна поддерживает дипломатические инициативы, способные привести к устойчивому прекращению конфликта.

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