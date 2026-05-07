Иран и США приблизились к договорённостям по ослаблению блокады

Иран и Соединённые Штаты достигли предварительных договорённостей о смягчении морской блокады Тегерана. Взамен стороны обсуждают поэтапное восстановление судоходства в Ормузском проливе, передает BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, переговоры между сторонами проходят при посредничестве третьих стран. По их данным, в настоящее время ведутся активные консультации, и в ближайшее время может быть достигнут существенный прогресс в вопросе разблокировки судов, находящихся в проливе.

При этом источники подчёркивают, что на данный момент прямые переговоры между представителями Ирана и США не запланированы — взаимодействие осуществляется через посредников.

Сообщается также, что президент США Дональд Трамп запросил у иранской стороны как можно более оперативный ответ на предложения Вашингтона по деэскалации ситуации.

По информации телеканала, переговорный процесс проходит без серьёзных препятствий, и Тегеран может уже в ближайшее время передать свою позицию через пакистанских посредников.