  • Главная
  • Новости
  • Иран и США пришли к договоренности о снижении уровня обогащения урана

Иран и США пришли к договоренности о снижении уровня обогащения урана

Сегодня 2026, 18:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сгенерировано ИИ Сегодня 2026, 18:37
Сегодня 2026, 18:37
189
Фото: Сгенерировано ИИ

США и Иран в ходе переговоров в Швейцарии договорились о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана.

Как заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью Al Arabiya, Вашингтон и Тегеран решили продолжать действовать в дипломатическом ключе.

"США просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении уровня обогащения", - сказал он.

По словам министра, иранские ядерные запасы "по-прежнему находятся под землей". 

Самое читаемое

Наверх