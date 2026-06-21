Иран и США пришли к договоренности о снижении уровня обогащения урана
Сегодня 2026, 18:37
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Сегодня 2026, 18:37Сегодня 2026, 18:37
189Фото: Сгенерировано ИИ
США и Иран в ходе переговоров в Швейцарии договорились о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана.
Как заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью Al Arabiya, Вашингтон и Тегеран решили продолжать действовать в дипломатическом ключе.
"США просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении уровня обогащения", - сказал он.
По словам министра, иранские ядерные запасы "по-прежнему находятся под землей".
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