Иран и США пришли к договоренности о снижении уровня обогащения урана

США и Иран в ходе переговоров в Швейцарии договорились о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана.

Как заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью Al Arabiya, Вашингтон и Тегеран решили продолжать действовать в дипломатическом ключе.

"США просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении уровня обогащения", - сказал он.

По словам министра, иранские ядерные запасы "по-прежнему находятся под землей".