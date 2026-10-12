Иран и Туркменистан договорились построить новую автодорогу между странами

Иран и Туркменистан договорились в ближайшие месяцы начать строительство дороги Гумдаг – Атрек на территории Туркменистана. Новый маршрут должен упростить движение грузового транспорта между двумя странами, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA.

О договоренности рассказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег по итогам поездки в Туркменистан.

По ее словам, стороны обсуждали развитие железнодорожных и автомобильных перевозок, а также выполнение ранее достигнутых транспортных соглашений.

Строительством дороги Гумдаг – Атрек займется иранская компания. Работы будут вести на территории Туркменистана. Ожидается, что новая трасса облегчит перевозки для иранских грузовиков и расширит транспортные связи между соседними странами.

На переговорах также обсуждалось развитие железнодорожных пограничных терминалов и более широких региональных маршрутов с участием Ирана, Туркменистана, Азербайджана и России.

Ранее представители двух стран подтвердили намерение расширять транзитные возможности и развивать транспортную инфраструктуру.

Фарзане Садег находилась в Туркменистане во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана 8–9 октября.