  • Главная
  • Новости
  • Иран и Туркменистан договорились построить новую автодорогу между странами

Иран и Туркменистан договорились построить новую автодорогу между странами

12 Октября 2026, 13:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com 12 Октября 2026, 13:16
12 Октября 2026, 13:16
81
Фото: Freepik.com

Иран и Туркменистан договорились в ближайшие месяцы начать строительство дороги Гумдаг – Атрек на территории Туркменистана. Новый маршрут должен упростить движение грузового транспорта между двумя странами, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA.

О договоренности рассказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег по итогам поездки в Туркменистан.

По ее словам, стороны обсуждали развитие железнодорожных и автомобильных перевозок, а также выполнение ранее достигнутых транспортных соглашений.

Строительством дороги Гумдаг – Атрек займется иранская компания. Работы будут вести на территории Туркменистана. Ожидается, что новая трасса облегчит перевозки для иранских грузовиков и расширит транспортные связи между соседними странами. 

На переговорах также обсуждалось развитие железнодорожных пограничных терминалов и более широких региональных маршрутов с участием Ирана, Туркменистана, Азербайджана и России.

Ранее представители двух стран подтвердили намерение расширять транзитные возможности и развивать транспортную инфраструктуру. 

Фарзане Садег находилась в Туркменистане во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана 8–9 октября.

 

Самое читаемое

Наверх