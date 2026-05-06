Иран изменил правила прохода судов через Ормузский пролив
Всем судам, планирующим пройти через пролив, необходимо заранее уведомить иранскую сторону.
Сегодня 2026, 08:09
Фото: Pixabay.com
Власти Ирана вводят новый механизм регулирования движения судов через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ.
Как сообщает государственное телевидение страны, теперь всем судам, планирующим пройти через пролив, необходимо заранее уведомить иранскую сторону. После этого им будет направлено электронное сообщение с установленными правилами движения.
Только после подтверждения согласия с этими требованиями суда смогут получить транзитное разрешение на проход.
Отмечается, что выдачей таких разрешений займётся специально созданный орган.