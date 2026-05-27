Иран начал выходить из интернет-блэкаута

После почти трёх месяцев цифровой изоляции Иран начал постепенно возвращаться в глобальный интернет.

Как пишут в Euronews, в стране впервые за 88 дней зафиксировали частичное восстановление доступа к международной сети. Однако долгожданное "включение" интернета сразу столкнулось с новым препятствием – вмешался суд.

Административный суд Ирана временно приостановил действие президентского указа, который должен был запустить процесс восстановления связи. Речь идет о создании специального комитета по управлению киберпространством – именно через него власти планировали координировать возвращение интернета.

Несмотря на юридические споры, иранские чиновники уверяют, что подключение уже началось. По словам представителей Министерства связи, доступ к международному интернету будут открывать поэтапно, а в течение суток сеть должна заработать по всей стране.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф назвал происходящее " первым шагом к свободному и регулируемому доступу к киберпространству". Он также рассчитывает, что восстановление интернета поможет развитию цифровой экономики и онлайн-сервисов.

Напомним, многие жители Ирана по-прежнему остаются практически отрезанными от глобальной сети. По данным мониторинга, цифровая блокада в стране длится уже более 2088 часов.