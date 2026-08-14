Иран намерен добиваться юридической ответственности США и Израиля

Тегеран намерен добиваться привлечения США и Израиля к юридической ответственности за действия, которые иранская сторона считает преступлениями против граждан и гражданской инфраструктуры страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил посол Ирана в Таиланде Насреддин Хейдари. По его словам, защита суверенитета и территориальной целостности остается для Тегерана главным приоритетом.

В дальнейшем мы будем добиваться привлечения к юридической ответственности за преступления, совершенные против иранских граждан и объектов гражданской инфраструктуры, - сказал дипломат.

Хейдари напомнил и о сорванных, по версии Тегерана, попытках договориться с Вашингтоном. Он заявил, что американская сторона как минимум дважды подрывала дипломатический процесс, несмотря на прогресс в переговорах.

В числе последствий войны дипломат назвал гибель более 5 тыс. иранских граждан, удары по начальной школе в Минабе и спортивному комплексу в Ламерде, а еще атаку на невооруженный иранский фрегат IRIS Dena в Индийском океане. Эти действия Иран относит к военным преступлениям со стороны США и Израиля.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий на 60 дней.

Позже в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры при посредничестве Дохи и Исламабада.

Перемирие продержалось недолго. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.