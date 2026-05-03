Иран намерен ограничить проход израильских судов через Ормуз

Иран рассматривает возможность ужесточения контроля над судоходством в Ормузском проливе, включая потенциальный запрет на проход израильских кораблей, передает BAQ.kz со ссылкой на Bild.

Переговоры вокруг иранского конфликта продолжаются при посредничестве третьих стран, однако продвигаются медленно. Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран уже передал свой план пакистанской стороне.

Одновременно парламент Ирана обсуждает законопроект, который может передать Ормузский пролив под полный контроль вооружённых сил. По словам заместителя председателя парламента Али Никзад, для международных судов также могут ввести дополнительные сборы.

В США скептически оценивают подобные инициативы. Президент Дональд Трамп заявил, что не удовлетворён предложениями Тегерана и назвал иранское руководство «расколотым». Он также отметил, что вариант эскалации конфликта по-прежнему остаётся на повестке, хотя Вашингтон намерен продолжать давление дипломатическими методами.