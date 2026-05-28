Иран нанес ответные удары после действий США

Иранские военные сообщили об ударе по американской военной базе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса.

По их данным, это стало реакцией на атаку американских сил по объекту рядом с аэропортом города. Как сообщает Интерфакс, ранее США применили авиационные средства против целей в этом районе. Точное местоположение базы, по которой был нанесён ответный удар, не раскрывается. Операция была проведена примерно в 04:50 по местному времени.

В Кувейте, где также находятся американские военные объекты, в ту же ночь средства ПВО отражали атаки беспилотников и ракет.

Американское командование заявило, что были сбиты несколько беспилотников, запущенных с иранской стороны. Также был нанесён удар по пункту управления в районе Бендер-Аббаса, где, по их информации, готовился запуск дрона. Данные действия названы оборонительными и направленными на соблюдение режима прекращения огня.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю. Ранее в этом районе также проводились удары по целям, связанным с пусковыми установками и морскими подразделениями, которые, по утверждению американской стороны, могли готовить установку мин.