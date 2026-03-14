Корпус стражей исламской революции сообщил о проведении совместной с ливанским движением Хезболла атаки против США и Израиля, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

«В пятницу вечером была проведена 45-я волна операции «Правдивое обещание — 4» с использованием большого количества точных твердотопливных ракет «Хейбаршекан» во взаимодействии с Военно-морскими силами КСИР, беспилотным подразделением армии Ирана, а также ливанским движением «Хезболла», — приводит заявление агентство Fars.

Иранские власти назвали эту атаку самой мощной по Израилю с начала конфликта.