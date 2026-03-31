Иран нанес удары беспилотниками по объектам AT&T и Siemens в Израиле
Атаки были осуществлены по объектам компаний AT&T и Siemens в районах Бен-Гуриона и Хайфы.
Сегодня 2026, 22:13
Фото: Pixabay.com
Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов беспилотниками по объектам телекоммуникационной и промышленной инфраструктуры в Израиле, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила армейская пресс-служба Ирана.
В заявлении утверждается, что удары были нанесены по стратегически важным объектам связи, телекоммуникаций и промышленности, которые, по версии иранской стороны, связаны с военной инфраструктурой.
