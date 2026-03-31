Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов беспилотниками по объектам телекоммуникационной и промышленной инфраструктуры в Израиле, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила армейская пресс-служба Ирана.

В заявлении утверждается, что удары были нанесены по стратегически важным объектам связи, телекоммуникаций и промышленности, которые, по версии иранской стороны, связаны с военной инфраструктурой.