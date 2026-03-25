Иранские военные нанесли удары по объектам крупных компаний в Хайфе и Тель-Авиве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tasnim.

Об этом изданию сообщила пресс-служба ВС Ирана.

"Армия Ирана 24 марта нанесла удары беспилотниками по оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и по объектам Israel Aerospace Industries вблизи аэропорта Бен-Гурион, а также по самолетам-заправщикам в этом аэропорту", - говорится в заявлении.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.