Иран нанес удары по объектам военной промышленности в Израиле
Сегодня 2026, 02:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 02:37Сегодня 2026, 02:37
Фото: Report
Иранские военные нанесли удары по объектам крупных компаний в Хайфе и Тель-Авиве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tasnim.
Об этом изданию сообщила пресс-служба ВС Ирана.
"Армия Ирана 24 марта нанесла удары беспилотниками по оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и по объектам Israel Aerospace Industries вблизи аэропорта Бен-Гурион, а также по самолетам-заправщикам в этом аэропорту", - говорится в заявлении.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
