Иран нанес удары по странам Персидского залива после новой атаки США

После новой волны американских ударов по территории Ирана Тегеран атаковал страны Персидского залива. В ночь на 12 июля воздушная тревога была объявлена в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Иордании, а силы ПВО отражали ракетные и беспилотные атаки. В Бахрейне власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. В ОАЭ Минобороны сообщило о перехвате ракет и дронов.

В Катаре МВД рекомендовало гражданам не покидать дома и держаться подальше от окон. В Дохе очевидцы сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удары по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, порту Дукм в Омане и авиабазе Принц Хасан в Иордании. По утверждению Тегерана, были поражены объекты военной инфраструктуры. Независимого подтверждения этим заявлениям пока нет.

Кроме того, иранская сторона заявила, что вывела из строя второе за сутки судно в Ормузском проливе. Это произошло после третьей за неделю волны американских ударов по Ирану. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные атаковали около 140 военных объектов, включая позиции ракет и беспилотников, склады боеприпасов и объекты ВМС.

Новый виток конфликта фактически поставил точку в попытках сохранить перемирие, заключенное между США и Ираном в июне. После серии взаимных ударов и атак на суда в Ормузском проливе Вашингтон заявил о возобновлении санкций, а Тегеран продолжил расширять географию ответных атак.