Иран направил делегацию в Швейцарию для переговоров с США

Иранская делегация отправилась в Швейцарию для проведения переговоров с представителями США по вопросам выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана, в состав делегации вошли председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Арагчи, заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности по международным вопросам Али Багери, глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати, руководитель Национальной нефтяной компании Ирана Хамид Борд, заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, официальный представитель МИД Эсмаил Багаи и другие должностные лица.

По словам Эсмаила Багаи, предстоящие переговоры не являются частью нового раунда консультаций, а направлены на контроль за исполнением уже принятых обязательств.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Тегеран выполнил свои обязательства в рамках соглашения, однако считает, что другая сторона не обеспечила выполнение ряда ключевых условий. В частности, речь идет о прекращении боевых действий на всех направлениях, включая ситуацию в Ливане.

В Тегеране подчеркнули, что выполнение меморандума должно носить взаимный характер, а нарушение отдельных пунктов может поставить под угрозу реализацию всего соглашения.

Иранская сторона также призвала США принять необходимые меры для выполнения своих обязательств в кратчайшие сроки.