Иран нарастил арсенал ракетных установок за время перемирия с США

Иран воспользовался периодом объявленного перемирия с США для наращивания своего арсенала ракетных пусковых установок и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) генерал Маджид Мусави, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранское агентство Nour News.

"В условиях действующего режима прекращения огня темпы нашего обновления и пополнения арсенала ракетных пусковых установок и беспилотников стали еще более высокими. Нам известно, что противник не в состоянии обеспечить себе аналогичные возможности и вынужден транспортировать боеприпасы с противоположного конца земного шара", - заявил Мусави.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) писала, что Иран в состоянии восстановить до 70% своего военного потенциала, существовавшего до начала вооруженного противостояния с США и Израилем.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.