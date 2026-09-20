Иран назвал семь условий для начала переговоров с США
Тегеран потребовал прекратить военные действия, снять санкции и вывести американские силы из региона.
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Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров и нормализации отношений между двумя странами.
О требованиях Тегерана сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи на своей странице в социальной сети X.
«Послание Тегерана ясно и однозначно: если Вашингтон хочет выйти из созданного им тупика, у него нет другого пути, кроме как принять права и условия Ирана», — заявил генерал.
По его словам, Иран обозначил следующие условия для открытия Ормузского пролива и нормализации отношений с США:
Прекращение военных действий;
Разблокирование замороженных активов;
Отмена морской блокады;
Отмена экономических и политических санкций;
Вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона;
Выплата военных репараций;
Прекращение угроз и оскорблений.
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