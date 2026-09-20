Иран назвал семь условий для начала переговоров с США

Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров и нормализации отношений между двумя странами.

О требованиях Тегерана сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи на своей странице в социальной сети X.

«Послание Тегерана ясно и однозначно: если Вашингтон хочет выйти из созданного им тупика, у него нет другого пути, кроме как принять права и условия Ирана», — заявил генерал.

По его словам, Иран обозначил следующие условия для открытия Ормузского пролива и нормализации отношений с США:

Прекращение военных действий;

Разблокирование замороженных активов;

Отмена морской блокады;

Отмена экономических и политических санкций;

Вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона;

Выплата военных репараций;

Прекращение угроз и оскорблений.