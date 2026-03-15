Иран назвал страны, для которых закрыт Ормузский пролив
Запрет распространяется только на страны, которые Тегеран считает своими противниками.
Сегодня 2026, 03:32
Сегодня 2026, 03:32Сегодня 2026, 03:32
Фото: Istockphoto.com
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив открыт для судоходства, однако ограничения касаются кораблей США, Израиля и их союзников, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам главы иранской дипломатии, запрет распространяется только на танкеры и суда стран, которые Тегеран считает своими противниками.
«На самом деле пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и судов наших врагов — тех, кто атакует нас, и их союзников. Остальные могут проходить свободно», — заявил Аракчи.
Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть глобальных поставок энергоресурсов.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- Иранский режим может пасть во вторник 17 марта — прогноз Михеля Абдоллахи
- Мужчина пережил клиническую смерть на улице в Кокшетау
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения