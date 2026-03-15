Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив открыт для судоходства, однако ограничения касаются кораблей США, Израиля и их союзников, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости

По словам главы иранской дипломатии, запрет распространяется только на танкеры и суда стран, которые Тегеран считает своими противниками.

«На самом деле пролив открыт. Он закрыт только для танкеров и судов наших врагов — тех, кто атакует нас, и их союзников. Остальные могут проходить свободно», — заявил Аракчи.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть глобальных поставок энергоресурсов.