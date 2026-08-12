Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива

Иран передал США через посредников условия, при которых Тегеран готов рассмотреть возможность открытия Ормузского пролива. Об этом заявил новый военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, сообщает Tasnim.

По словам Резаи, среди требований Тегерана — прекращение боевых действий, разморозка иранских активов и прекращение конфликтов в регионе, в том числе в Ливане и секторе Газа.

«Пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Ирана», — заявил Резаи.

Он также отметил, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу не связано с вопросом его открытия и не повлияет на позицию Тегерана.

Иранский представитель не уточнил, каким именно образом были переданы требования США и на каком этапе находятся возможные переговоры.