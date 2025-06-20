Иран официально заявил о намерении продолжать удары по Израилю до тех пор, пока Тель-Авив не понесёт наказания и не выплатит репарации, передает BAQ.KZ. Об этом говорится в жёстком заявлении Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, опубликованном 19 июня агентством IRNA через Telegram.

"Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и не будут выплачены репарации", - подчёркивается в сообщении, явно указывающем на то, что Тегеран не собирается сворачивать эскалацию.

Заявление также содержит предупреждение в адрес третьих стран: любое вмешательство в конфликт будет встречено немедленным и жёстким ответом со стороны Ирана.

К слову, это заявление стало ещё одним маркером растущей напряжённости на Ближнем Востоке, где баланс сил становится всё более шатким.