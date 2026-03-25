Иран назвал условия прекращения войны с США

До этого любые переговоры не будут проводиться.

Вчера 2026, 23:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Istockphoto

Иран отверг предложение США о прекращении войны и заявил, что готов говорить о мире только на своих условиях, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Тегеран назвал пять ключевых условий:

  1. Полное прекращение «агрессии и убийств» со стороны противника.
  2. Создание конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы война не была возобновлена в Иране.
  3. Гарантированная и четко определенная выплата компенсации за военный ущерб, а также репарации.
  4. Завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших в ней в регионе.
  5. Международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.

Иран сообщил посредникам, что переговоры о прекращении огня возможны только при согласии на все эти условия. До этого любые переговоры не будут проводиться. Чиновники подчеркнули, что оборонительные операции Ирана продолжатся до выполнения требований, и Тегеран не позволит США устанавливать сроки окончания войны.

Самое читаемое

Наверх