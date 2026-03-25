Иран назвал условия прекращения войны с США
До этого любые переговоры не будут проводиться.
Вчера 2026, 23:50
Вчера 2026, 23:50Вчера 2026, 23:50
127Фото: Istockphoto
Иран отверг предложение США о прекращении войны и заявил, что готов говорить о мире только на своих условиях, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РБК.
Тегеран назвал пять ключевых условий:
- Полное прекращение «агрессии и убийств» со стороны противника.
- Создание конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы война не была возобновлена в Иране.
- Гарантированная и четко определенная выплата компенсации за военный ущерб, а также репарации.
- Завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших в ней в регионе.
- Международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.
Иран сообщил посредникам, что переговоры о прекращении огня возможны только при согласии на все эти условия. До этого любые переговоры не будут проводиться. Чиновники подчеркнули, что оборонительные операции Ирана продолжатся до выполнения требований, и Тегеран не позволит США устанавливать сроки окончания войны.
