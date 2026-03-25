Иран отверг предложение США о прекращении войны и заявил, что готов говорить о мире только на своих условиях, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Тегеран назвал пять ключевых условий:

Полное прекращение «агрессии и убийств» со стороны противника. Создание конкретных механизмов для обеспечения того, чтобы война не была возобновлена в Иране. Гарантированная и четко определенная выплата компенсации за военный ущерб, а также репарации. Завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших в ней в регионе. Международное признание и гарантии суверенного права Ирана на осуществление власти над Ормузским проливом.

Иран сообщил посредникам, что переговоры о прекращении огня возможны только при согласии на все эти условия. До этого любые переговоры не будут проводиться. Чиновники подчеркнули, что оборонительные операции Ирана продолжатся до выполнения требований, и Тегеран не позволит США устанавливать сроки окончания войны.