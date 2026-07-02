Иран не намерен уступать в споре за Ормузский пролив — СМИ

Иран намерен добиваться международного признания своего контроля над Ормузским проливом и права взимать плату за проход судов даже после окончания действия временного соглашения с США. По информации BILD, Тегеран считает вопрос Ормузского пролива ключевым и не готов переходить к обсуждению других спорных тем в отношениях с Вашингтоном, пока не будет достигнуто соглашение по этому вопросу.

Как сообщает издание, иранские власти готовы отстаивать свою позицию, в том числе силовыми методами, если их требования не будут приняты. США, в свою очередь, придерживаются позиции, что Ормузский пролив является международным водным путем, а потому выступают против любых односторонних ограничений судоходства или введения платы за проход.

На фоне сохраняющихся разногласий в Дохе начались очередные непрямые переговоры между представителями США и Ирана. По данным СМИ, стороны проводят технические консультации при посредничестве Катара и Пакистана, обсуждая вопросы судоходства через Ормузский пролив и условия долгосрочного урегулирования.