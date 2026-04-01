Иран не намерен вести переговоры с США пока продолжается блокада Ормуза

Иран продолжит вести переговоры с США только после того, как Вашингтон снимет морскую блокаду иранских портов в Ормузском проливе, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным агентства, контакты США и Ирана через пакистанских посредников продолжались в течение последних дней. В рамках этого опосредованного диалога обе стороны продолжали обсуждать темы, затронутые на очных переговорах в Исламабаде. Как отметило агентство, иранские власти не намерены возобновлять прямые переговоры, пока США сохраняют морскую блокаду Ирана.

Ранее американские СМИ и официальные лица сообщали о возможном возобновлении прямых переговоров США и Ирана в Пакистане в начале следующей недели.