Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не откажется от своих "мирных" ядерных технологий. Об этом сообщило во вторник полуофициальное информационное агентство Тасним, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Он сделал это заявление на встрече с тремя гражданскими активистами, отметив готовность Ирана доказать мирный характер своей ядерной программы.

По словам М. Пезешкиана, Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия, основываясь на изложенной политике и религиозном указе, изданном верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, добавив, что страна готова к любой проверке в этом отношении.

Он подчеркнул, однако, что страна не смирится с тем, что ей будет отказано в использовании ядерной науки и технологий для лечения пациентов и развития промышленности и сельского хозяйства.

Его заявление прозвучало на фоне усиления напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, а также наращивания военной мощи США в Западной Азии.

Иран и Соединенные Штаты завершили второй раунд непрямых ядерных переговоров в Женеве во вторник. Переговоры проходили в посольстве Омана при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Первый раунд непрямых переговоров состоялся в оманской столице Маскат 6 февраля.