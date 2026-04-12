Корпус стражей исламской революции заявил, что будет пресекать любые попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении командования военно-морских сил КСИР отмечается, что контроль над Ормузским проливом находится в их полном ведении, а проход через него разрешен только гражданским судам при соблюдении определенных условий.

«Любая попытка военных кораблей пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым суровым образом. В настоящее время ВМС КСИР полностью доминируют в управлении Ормузским проливом», — говорится в заявлении.

Отметим, что Ормузский пролив является одним из ключевых стратегических морских маршрутов, соединяющим Персидский залив с открытым океаном. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти.