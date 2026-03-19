Тегеран объявил о готовности применить новое оружие против США и Израиля
Военные анонсировали использование ранее не применявшегося оружия.
Сегодня 2026, 04:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Istockphoto
Иранские военные заявили о планах использования нового вида оружия, ранее не применявшегося, против США и Израиля. Об этом сообщил представитель армии страны Мохаммад Акраминия, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
«В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше», — приводит его слова телеканал SNN.
