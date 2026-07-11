Иран опроверг сообщения о новых переговорах с США
В Тегеране заявили, что информация о предстоящей встрече не соответствует действительности.
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Иранские власти опровергли сообщения о возможном новом раунде переговоров с США, который, по данным ряда СМИ, мог состояться уже на следующей неделе.
Как сообщило агентство Fars, публикации о подготовке встречи не соответствуют действительности. Также не подтверждается информация о завершении подготовки к переговорам в Исламабаде и продолжении технических консультаций между сторонами.
Издание подчеркнуло, что любые официальные сведения о ходе переговорного процесса будут публиковаться исключительно через официальные каналы Ирана.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти на следующей неделе, а одной из возможных площадок называлась Швейцария.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном больше не действует. По его словам, дальнейшие переговоры с Тегераном потеряли смысл после ударов США по иранским объектам.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 17 июня. Документ предусматривал прекращение военных действий и проведение переговоров в течение 60 дней для выработки долгосрочного мирного соглашения.
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