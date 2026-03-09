Сегодня 2026, 01:37

Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По его информации, ракеты преимущественно направлены по южной части израильской территории.