США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военные заявили об уничтожении пяти иранских нефтяных танкеров. В ответ Тегеран сообщил о запуске ракет по американской военной базе в Иордании, а также об атаках на американские военные и торговые суда.

Американское Центральное командование сообщило, что во вторник американские военные уничтожили пять иранских танкеров, перевозивших сырую неффть. По версии Вашингтона, перед этим Корпус стражей исламской революции дважды пытался атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами.

Американский корабль, как утверждается, смог уклониться от атак и продолжил патрулирование в регионе. Среди военнослужащих США пострадавших нет.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжает попытки атаковать американские военные корабли. По его словам, каждый такой случай будет сопровождаться ответными действиями против иранских танкеров.

Удар по базе

КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами на американскую базу Аль-Азрак в Иордании.

Иранская сторона утверждает, что ракетный удар нанес серьезный ущерб объекту. Власти Иордании сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили 18 из 20 ракет. Еще две упали в безлюдной местности. Пострадавших, по данным иорданской стороны, нет.

КСИР также заявил об атаке на два американских эсминца. Американское командование эту информацию не подтверждало.

Новые атаки

После сообщения об уничтожении пяти танкеров КСИР заявил об атаке на два американских торговых судна и еще восемь нефтяных танкеров.

По утверждению иранской стороны, суда находились в районе Ормузского пролива. Эти заявления пока не получили независимого подтверждения.

Кроме того, источник в сфере морской безопасности сообщил о повреждении танкера для перевозки сжиженного природного газа в порту Хор-Факкан в ОАЭ. Причина произошедшего остается неизвестной.

Цены растут

Новое обострение уже отразилось на нефтяном рынке. После ракетного удара по Иордании фьючерсы на нефть Brent выросли примерно на один доллар за баррель, однако цена осталась ниже отметки в 100 долларов.

Ситуация вызывает опасения из-за возможных перебоев с судоходством через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

Конфликт расширяется

На фоне противостояния США и Ирана поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы нанесли удары по четырем городам на юге Саудовской Аравии. Власти сообщили более чем о 70 пострадавших и пожарах на нефтяных объектах.

Иран также пригрозил атаками на танкеры в портах Кувейта и Бахрейна, призвав экипажи покинуть суда.

В последние дни США и Иран вновь возобновили взаимные удары после периода относительного затишья. Одновременно Вашингтон усиливает давление на Тегеран с помощью санкций.

Корпус стражей исламской революции ранее также заявил о захвате американского подводного аппарата в районе Ормузского пролива. Позже американское командование подтвердило, что у использовавшегося США подводного дрона произошел технический сбой. По словам американской стороны, аппарат применялся для обследования вод и не собирал конфиденциальные данные.