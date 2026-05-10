Иран передал Пакистану ответ на предложение США по урегулированию конфликта
Обсуждения будут сосредоточены исключительно на вопросе прекращения боевых действий в регионе.
Сегодня 2026, 20:21
184Фото: Pixabay.com
Иран направил Пакистану официальный ответ на последнее предложение США, касающееся урегулирования конфликта, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Информационное агентство IRNA, документ был передан пакистанской стороне, выступающей посредником в переговорах.
«Иран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США, направленное на прекращение агрессивной войны против страны», — говорится в сообщении.
По данным источника, на текущем этапе обсуждения будут сосредоточены исключительно на вопросе прекращения боевых действий в регионе.
