Иран передал Пакистану ответ на предложение США по урегулированию конфликта

Иран направил Пакистану официальный ответ на последнее предложение США, касающееся урегулирования конфликта, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Информационное агентство IRNA, документ был передан пакистанской стороне, выступающей посредником в переговорах.

«Иран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение США, направленное на прекращение агрессивной войны против страны», — говорится в сообщении.

По данным источника, на текущем этапе обсуждения будут сосредоточены исключительно на вопросе прекращения боевых действий в регионе.