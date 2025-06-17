  • 17 Июня, 08:28
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Иран планирует мощный удар по Израилю

Обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Сегодня, 08:08
АВТОР
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REUTERS/Ronen Zvulun Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Вооружённые силы Ирана готовятся нанести массированный удар по военным объектам в пригороде Тель-Авива, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает иранское агентство Fars, ссылаясь на официальные источники в армии страны.

"Иран готовится к очень большому удару после атак сионистского режима", - говорится в Telegram-канале издания.

По данным телеканала SNN, в ближайшие часы ожидается нанесение ударов по целям военного назначения, и местные жители предупреждены об угрозе для жизни. Власти призывают граждан немедленно эвакуироваться из района потенциального удара.

Эти сообщения появились на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и Израилем. Официального ответа от израильских властей в момент публикации не поступало.

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