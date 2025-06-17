Иран планирует мощный удар по Израилю
Обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Сегодня, 08:08
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Сегодня, 08:08Сегодня, 08:08
50Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Вооружённые силы Ирана готовятся нанести массированный удар по военным объектам в пригороде Тель-Авива, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает иранское агентство Fars, ссылаясь на официальные источники в армии страны.
"Иран готовится к очень большому удару после атак сионистского режима", - говорится в Telegram-канале издания.
По данным телеканала SNN, в ближайшие часы ожидается нанесение ударов по целям военного назначения, и местные жители предупреждены об угрозе для жизни. Власти призывают граждан немедленно эвакуироваться из района потенциального удара.
Эти сообщения появились на фоне продолжающейся эскалации между Ираном и Израилем. Официального ответа от израильских властей в момент публикации не поступало.
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