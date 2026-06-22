Иран покинул переговоры с США после угроз Трампа — СМИ

Иранская делегация покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против заявлений президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Поводом стали резкие высказывания американского лидера в адрес Тегерана. В своей публикации в социальных сетях Трамп потребовал от Ирана немедленно прекратить поддержку сил в Ливане, которые, по его словам, «создают проблемы».

Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее, — написал президент США.

В ответ председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не воспринимает подобные угрозы всерьёз. Официальных комментариев со стороны американской делегации относительно сообщения об уходе представителей Ирана с переговоров на момент публикации не поступало.