Иран предложил США мирный план из 14 условий
Тегеран ждет ответа Вашингтона на новый план.
Сегодня 2026, 10:20
Фото: pixabay.com
Иран передал США новый мирный план, включающий 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
Документ стал ответом на ранее предложенную американской стороной инициативу.
В числе требований Тегерана - гарантии ненападения, вывод американских войск, снятие блокады и санкций, а также разморозка активов и выплата компенсаций. Кроме того, Иран настаивает на прекращении боевых действий в регионе и пересмотре механизмов работы Ормузского пролива.
В Вашингтоне подтвердили получение документа. Дональд Трамп заявил, что изучит предложения, однако выразил сомнение в их приемлемости.
