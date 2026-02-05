Иран представил новую подземную ракетную базу
Иранский Корпус стражей исламской революции /КСИР/ в среду представил новую подземную ракетную базу на фоне напряженности в отношениях с США. Об этом сообщило информагентство Фарс, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.
Как отмечается, база была представлена во время визита начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдольрахима Мусави и командующего Воздушно-космическими силами КСИР Маджида Мусави.
Они оценили боеспособность и оперативную готовность ракетных подразделений КСИР. Военные проинформировали прибывших о прогрессе и готовности стратегического подразделения, сообщает Фарс.
– Мы готовы к любым действиям со стороны врагов. Кроме того, после 12-дневной войны /с Израилем в июне прошлого года/ мы изменили нашу военную доктрину с оборонительной на наступательную, основанную на проведении молниеносных и крупномасштабных операций с использованием методов асимметричной войны и военных стратегий сокрушения, – заявил А. Мусави.
Его заявления прозвучали на фоне сохраняющейся высокой напряженности в отношениях с США в связи с усилением американского военного присутствия вблизи Ирана. Вашингтон пригрозил Тегерану, что, отказавшись заключать сделку, тот рискует подвергнуться нападению.
В воскресенье А. Мусави предупредил, что ответ Ирана на любую ошибку США спровоцирует региональную войну, сообщило агентство ИРНА.
– Малейшая ошибка даст Ирану свободу действий... Тогда ни один американец не будет в безопасности, и огонь в регионе сожжет Соединенные Штаты и их союзников, – заявил он.
