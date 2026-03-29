Иран пригрозил новыми ударами по объектам США
У США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ.
Вчера 2026, 22:43
Фото: Istockphoto
Командующий ВКС КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран может в ближайшее время нанести новые удары по важным американским объектам, передает BAQ.kz.
По его словам, уже сейчас наблюдаются сбои в работе американских радаров и логистики, а потери продолжают расти.
«Учитывая доминирование Ирана в разведке и в ударных операциях, у США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ. Обломки американских самолетов, танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты», — написал он в соцсети X.
