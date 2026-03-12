Иран пригрозил ответить на любые атаки на его портовую инфраструктуру
9 марта представители США заявили о нанесении по Ирану удара в 20 раз мощнее предыдущих.
Иран заявил о готовности нанести ответные удары по портовой инфраструктуре стран Ближнего Востока в случае атак на свои морские гавани. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Иран, передает иранская государственная телерадиокомпания, передает BAQ.KZ.
По его словам, любые угрозы портам и причалам Исламской Республики будут рассматриваться как повод для ответных действий.
«Если наши порты и причалы окажутся под угрозой, все порты и причалы в регионе могут стать нашей законной целью», — заявил представитель вооруженных сил страны.
Ранее, 9 марта, представители США заявили, что американские военные готовы нанести по Ирану удар, который будет в 20 раз мощнее предыдущих, если Тегеран попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив.
На фоне обострения ситуации движение нефтяных танкеров через пролив оказалось серьезно затруднено. После ударов США и Израиль по территории Ирана ряд международных судоходных компаний отказались направлять свои суда в регион из-за риска новых атак.
Обострение конфликта уже отразилось на мировом рынке: цены на нефть резко выросли. По данным телеканала CNN, такая реакция рынка стала неожиданностью для американской администрации.
Напомним, что 28 февраля США совместно с Израиль начали военную операцию против Иран, что привело к дальнейшему росту напряженности в регионе.
