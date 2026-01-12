  • 12 Января, 19:14

Иран пригрозил участникам протестов смертной казнью

Фото: © Fotolia/ Borna_Mir

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи угрожает протестующим суровыми наказаниями, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD на русском

Он заявил, что Исламская Республика не будет терпеть "вандализм" или "людей, действующих в качестве наёмников иностранных держав". Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.

Позже прокурор в Тегеране заявил, что "хулиганы", повреждающие общественную собственность, могут быть приговорены к смертной казни.

По разным оценкам, в ходе протестов уже погибли не менее 500 человек, большинство из которых были демонстрантами. Правозащитная сеть Human Rights Activists News Agency (HRANA) предполагает, что реальное число погибших значительно выше.

