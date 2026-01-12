Иран пригрозил участникам протестов смертной казнью
Сегодня, 19:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
51Фото: © Fotolia/ Borna_Mir
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи угрожает протестующим суровыми наказаниями, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD на русском.
Он заявил, что Исламская Республика не будет терпеть "вандализм" или "людей, действующих в качестве наёмников иностранных держав". Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.
Позже прокурор в Тегеране заявил, что "хулиганы", повреждающие общественную собственность, могут быть приговорены к смертной казни.
По разным оценкам, в ходе протестов уже погибли не менее 500 человек, большинство из которых были демонстрантами. Правозащитная сеть Human Rights Activists News Agency (HRANA) предполагает, что реальное число погибших значительно выше.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку