Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в случае атаки США на исламскую республику Тегеран будет вынужден нанести удары по американским военным базам в регионе.
Сегодня 2026, 04:23
85Фото: The National Interest
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в случае атаки США на исламскую республику Тегеран будет вынужден нанести удары по американским военным базам в регионе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на CBS.
«Если США нападут на нас, у нас есть полное право защищаться, — отметил Арагчи в эфире телеканала CBS. — Наши ракеты не могут достичь территории США, поэтому придётся реагировать на объекты американских военных в регионе».
Заявление отражает официальную позицию Ирана о готовности к обороне в ответ на возможные внешние угрозы.
