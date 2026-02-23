  • Главная
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в случае атаки США на исламскую республику Тегеран будет вынужден нанести удары по американским военным базам в регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в случае атаки США на исламскую республику Тегеран будет вынужден нанести удары по американским военным базам в регионе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на CBS. 

«Если США нападут на нас, у нас есть полное право защищаться, — отметил Арагчи в эфире телеканала CBS. — Наши ракеты не могут достичь территории США, поэтому придётся реагировать на объекты американских военных в регионе».

Заявление отражает официальную позицию Ирана о готовности к обороне в ответ на возможные внешние угрозы.

