Иран пригрозил ударами по американским объектам в ОАЭ и районе Ормузского пролива

Американские объекты в Объединённых Арабских Эмиратах и районе Ормузского пролива могут стать целями иранских вооружённых сил в случае возобновления войны. С таким предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи.

В интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что у США в этом регионе есть дорогостоящие объекты, которые Тегеран пока не включил в список потенциальных целей.

По его словам, речь идёт о кабельной инфраструктуре, центрах обработки данных, объектах искусственного интеллекта и интернет-ресурсах.

«Общая стоимость этих объектов превышает 2 трлн долларов», — отметил Резаи.

Он предупредил, что в случае возобновления военных действий эти объекты могут оказаться под ударами иранских вооружённых сил.