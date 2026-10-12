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Иран пригрозил ударами по американским объектам в ОАЭ и районе Ормузского пролива

В Тегеране заявили, что в случае возобновления войны целями могут стать дата-центры, кабельная инфраструктура и объекты искусственного интеллекта.

12 Октября 2026, 01:01
АВТОР
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Press TV 12 Октября 2026, 01:01
12 Октября 2026, 01:01
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Фото: Press TV

Американские объекты в Объединённых Арабских Эмиратах и районе Ормузского пролива могут стать целями иранских вооружённых сил в случае возобновления войны. С таким предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи.

В интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что у США в этом регионе есть дорогостоящие объекты, которые Тегеран пока не включил в список потенциальных целей.

По его словам, речь идёт о кабельной инфраструктуре, центрах обработки данных, объектах искусственного интеллекта и интернет-ресурсах.

«Общая стоимость этих объектов превышает 2 трлн долларов», — отметил Резаи.

Он предупредил, что в случае возобновления военных действий эти объекты могут оказаться под ударами иранских вооружённых сил.

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