Иран пригрозил ударами по американским объектам в ОАЭ и районе Ормузского пролива
В Тегеране заявили, что в случае возобновления войны целями могут стать дата-центры, кабельная инфраструктура и объекты искусственного интеллекта.
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Американские объекты в Объединённых Арабских Эмиратах и районе Ормузского пролива могут стать целями иранских вооружённых сил в случае возобновления войны. С таким предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи.
В интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что у США в этом регионе есть дорогостоящие объекты, которые Тегеран пока не включил в список потенциальных целей.
По его словам, речь идёт о кабельной инфраструктуре, центрах обработки данных, объектах искусственного интеллекта и интернет-ресурсах.
«Общая стоимость этих объектов превышает 2 трлн долларов», — отметил Резаи.
Он предупредил, что в случае возобновления военных действий эти объекты могут оказаться под ударами иранских вооружённых сил.
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