Иран пригрозил ударами по израильским посольствам по всему миру

Сегодня 2026, 01:14
Фото: Pixabay.com

Иран нанесет удары по израильским посольствам по всему миру в случае атаки на иранскую дипмиссию в столице Ливана - Бейруте. Об этом сегодня заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи, передает BAQ.KZ.

"Израиль пригрозил атаковать иранское посольство в Ливане. Если Израиль все же сделает это и нападет на наше посольство, все посольства этой страны станут законными целями для нас", - сказал Шекарчи.

Он также подчеркнул, что Иран, за исключением США и Израиля, не находится в состоянии конфликта с другими государствами и выстраивает внешние связи "на принципах сотрудничества и взаимодействия".

