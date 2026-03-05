Иран пригрозил ударами по израильским посольствам по всему миру
Иран нанесет удары по израильским посольствам по всему миру в случае атаки на иранскую дипмиссию в столице Ливана - Бейруте. Об этом сегодня заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи, передает BAQ.KZ.
"Израиль пригрозил атаковать иранское посольство в Ливане. Если Израиль все же сделает это и нападет на наше посольство, все посольства этой страны станут законными целями для нас", - сказал Шекарчи.
Он также подчеркнул, что Иран, за исключением США и Израиля, не находится в состоянии конфликта с другими государствами и выстраивает внешние связи "на принципах сотрудничества и взаимодействия".
