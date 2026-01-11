Иран выступил с прямыми угрозами в адрес Израиля и США на фоне заявлений Вашингтона в поддержку продолжающихся в стране протестов, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

В Тегеране заявили, что в случае американского военного удара ответ последует незамедлительно и будет масштабным.

Как сообщил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, в случае атаки со стороны США Иран будет рассматривать в качестве законных военных целей Израиль, американские военные базы в регионе, а также международное судоходство. Заявление прозвучало 11 января на чрезвычайном заседании парламента.

Под формулировкой "оккупированная территория", использованной Галибафом, иранские власти традиционно подразумевают Израиль, право на существование которого Тегеран официально не признаёт. По словам спикера, Иран будет действовать, исходя из "любых объективных признаков угрозы".

На фоне этих заявлений Израиль перевёл свои вооружённые силы в режим повышенной боевой готовности, сообщает The Times of Israel.

Обострение риторики совпало с заявлениями президента США Дональда Трампа, который накануне публично поддержал участников массовых протестов в Иране. В своём посте в социальной сети Truth Social он написал, что Иран "видит свободу, возможно, как никогда раньше", и подчеркнул готовность США оказать помощь, не уточнив возможных шагов.

По данным агентства Reuters, в американских спецслужбах происходящее рассматривают как "борьбу на выносливость": оппозиция пытается нарастить давление на власти, рассчитывая на раскол элит, в то время как руководство Ирана стремится подавить протесты, не давая США повода для прямого вмешательства.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трампа в последние дни ознакомили с новыми вариантами возможных ударов по Ирану. По данным издания, в Белом доме всерьёз обсуждают возможность военного ответа на жёсткое подавление протестов. Ранее The Wall Street Journal писала о предварительных консультациях американских чиновников по сценарию масштабного авиаудара по ряду военных объектов на территории Ирана.