Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив из-за морской блокады США
Даже в текущих условиях действуют жёсткие ограничения на проход судов.
Иран не исключает возможности перекрытия судоходства через Ормузский пролив в случае сохранения морской блокады со стороны США, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Tasnim.
По данным источника, ситуация вокруг пролива напрямую зависит от выполнения достигнутых договорённостей и соблюдения режима прекращения огня в Ливане. В Тегеране заявляют, что продолжение морской блокады будет расценено как нарушение перемирия, что может привести к закрытию пролива для судоходства.
При этом в Иране подчеркнули, что даже в текущих условиях действуют жёсткие ограничения на проход судов. В частности, запрещён проход иностранных военных кораблей, а также судов, связанных с государствами, которые Тегеран считает враждебными. Кроме того, под запретом находится транспортировка грузов из таких стран.
Также отмечается, что проход через пролив возможен только при координации с иранскими военными и по строго установленным маршрутам.
