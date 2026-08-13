Иран призвал страны Каспия осудить действия США, Израиля и Украины

Иран призвал прикаспийские государства открыто осуждать действия, которые Тегеран расценивает как угрозу безопасности Каспийского моря. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб-Абади в послании ко Дню Каспийского моря, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA.

В числе таких эпизодов иранский дипломат назвал ракетную атаку Израиля и США на объекты в порту Энзели в марте 2026 года и удар украинского беспилотника по иранскому торговому судну.

Любые посягательства на безопасность Каспийского моря, включая ракетную атаку сионистского режима и США на объекты в порту Энзели в марте 2026 года, а также удар БПЛА со стороны Украины по иранскому торговому судну, рассматриваются как угроза стабильности всего региона и интересам прибрежных государств, - говорится в послании.

По словам Гариб-Абади, подобные действия негативно сказываются на стабильности региона и показывают необходимость солидарности прикаспийских государств в вопросах общей безопасности.

Он считает, что реакция на такие эпизоды должна быть общей для всех стран, имеющих выход к Каспию.

Очевидно, что все прикаспийские государства должны недвусмысленно осудить подобного рода действия и подчеркнуть необходимость соблюдения национального суверенитета и территориальной целостности государств, - заявил иранский представитель.

Гариб-Абади подчеркнул, что любые угрозы в акватории Каспия затрагивают интересы всех прибрежных государств и требуют согласованной позиции.