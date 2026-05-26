Иран рассматривает возможность вывоза высокообогащенного урана в Китай
Сегодня 2026, 01:49
Фото: Pixabay.com
Иран готов рассмотреть вывоз высокообогащенного урана со своей территории при условии его транспортировки в Китай. Об этом сообщили высокопоставленные источники телеканалам Al Arabiya и Al Hadath.
По данным источников, Тегеран также рассчитывает получить гарантии со стороны Пекина перед возможным продвижением соглашения с США.
